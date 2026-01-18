Ekim 2025’te yapılan düzenlemeyle Türkiye’de kış lastiği uygulaması hangi tarihler arasında zorunludur? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol güvenliğini artırmak ve kış aylarında meydana gelebilecek trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu, 2025 yılı Ekim ayında yapılan son güncellemeyle netlik kazandı. Özellikle ticari araçları doğrudan ilgilendiren bu düzenleme, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hayati önem taşıyor.

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu hangi tarihler arasında geçerlidir?

Yapılan düzenlemeye göre, Türkiye sınırları içerisinde şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanımı her yıl belirli bir takvim aralığında zorunlu tutulmaktadır. Valilikler, yerel hava şartlarına bağlı olarak bu süreyi uzatma veya erkene çekme yetkisine sahip olsa da, standart uygulama ülke genelinde sabitlenmiştir. Bu kurala uymayan araç sahiplerine ise ilgili kanun maddelerince idari para cezası uygulanmaktadır.

Cevap: 15 Kasım - 15 Nisan

Kaynak: Haber Merkezi