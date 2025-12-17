GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,86
EURO
50,37
STERLİN
57,40
GRAM
6.002,64
ÇEYREK
9.874,84
YARIM ALTIN
19.652,58
CUMHURİYET ALTINI
39.180,96
YAŞAM Haberleri

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir? Ela Hangi Kanalda? Ela Rümeysa Cebeci’nin Kariyer Yolculuğu, kaç yaşında ve nereli?

- Güncelleme Tarihi:

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir? Ela Hangi Kanalda? Ela Rümeysa Cebeci’nin Kariyer Yolculuğu, kaç yaşında ve nereli?

Medya dünyasının hem haber sunuculuğu hem de oyunculuk alanında dikkat çeken isimlerinden biri olan Ela Rümeysa Cebeci ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçundan tutuklandı.

Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?

Kategori Bilgi
Doğum Tarihi 31 Mayıs 1988
Doğum Yeri İstanbul
Yaşı (2025 İtibarıyla) 37
Mesleği Haber Sunucusu, Oyuncu, Öğretim Görevlisi

Ela Rümeysa Cebeci Evli Mi?

Hayır. Ela Rümeysa Cebeci evli değildir. Kaynaklarda ve magazin haberlerinde evli olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Cebeci, hayatına bekâr olarak devam etmektedir.

Çok Yönlü Kariyer Yolculuğu

Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM'de radyo programcılığı ile başlamış, ardından televizyon dünyasına hızlı bir geçiş yapmıştır.

Haber ve Sunuculuk:

TRT 1 (Muhabir), Habertürk ve Show TV gibi önemli kanallarda görev almıştır.

Oyunculuk Deneyimi:

Kanıt (2011) ve Nuri (2011) dizileriyle ekran yolculuğuna başladı.

Fetih 1453 (2012) filmiyle beyaz perdede yer aldı.

Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Akademik Kariyer:

Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversiteleri'nde iletişim ve siyaset alanlarında dersler vermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER