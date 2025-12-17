Ela Rümeysa Cebeci Kimdir? Ela Hangi Kanalda? Ela Rümeysa Cebeci’nin Kariyer Yolculuğu, kaç yaşında ve nereli?

Medya dünyasının hem haber sunuculuğu hem de oyunculuk alanında dikkat çeken isimlerinden biri olan Ela Rümeysa Cebeci ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçundan tutuklandı.
Ela Rümeysa Cebeci Kimdir?
|Kategori
|Bilgi
|Doğum Tarihi
|31 Mayıs 1988
|Doğum Yeri
|İstanbul
|Yaşı (2025 İtibarıyla)
|37
|Mesleği
|Haber Sunucusu, Oyuncu, Öğretim Görevlisi
Ela Rümeysa Cebeci Evli Mi?
Hayır. Ela Rümeysa Cebeci evli değildir. Kaynaklarda ve magazin haberlerinde evli olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Cebeci, hayatına bekâr olarak devam etmektedir.
Çok Yönlü Kariyer Yolculuğu
Ela Rümeysa Cebeci, kariyerine 2011 yılında İstanbul FM'de radyo programcılığı ile başlamış, ardından televizyon dünyasına hızlı bir geçiş yapmıştır.
Haber ve Sunuculuk:
TRT 1 (Muhabir), Habertürk ve Show TV gibi önemli kanallarda görev almıştır.
Oyunculuk Deneyimi:
Kanıt (2011) ve Nuri (2011) dizileriyle ekran yolculuğuna başladı.
Fetih 1453 (2012) filmiyle beyaz perdede yer aldı.
Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Akademik Kariyer:
Nişantaşı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmakta, Bahçeşehir ve Yeditepe Üniversiteleri'nde iletişim ve siyaset alanlarında dersler vermektedir.
Kaynak: Haber Merkezi