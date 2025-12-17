Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı mı, neden tutuklandı? Ela Rümeysa Cebeci kaç yıl ceza aldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında verilen karar netleşti.
Başsavcılıkça yürütülen soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Cebeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Medya çalışanlarına yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve serbest bırakılan Cebeci hakkında, yeni deliller doğrultusunda tutuklama kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü, dosyaya ilişkin adli sürecin devam ettiği bildirildi.
