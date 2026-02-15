ELAZIĞ’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Elazığ’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Ramazan ayının manevi atmosferinin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Elazığ'da, hatimle teravih namazı geleneği 2026 yılında da sürdürülüyor. Elazığ İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki programı ve şehrin köklü gelenekleri göz önüne alındığında, bu yıl da merkez ve Harput bölgesinde hatimle teravih kılınması beklenen camiler belli oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilerek teravih namazının eda edildiği Elazığ'daki muhtemel cami listesi şöyledir:

Elazığ Merkez ve Harput Bölgesi

Nailbey Camii

İhsaniye Camii

İmam-ı Azam Camii

Harput Kurşunlu Camii (Tarihi atmosferiyle öne çıkmaktadır)

Evliya Mescidi Camii

Emin Canpolat Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Elazığ'da bu geleneğin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı kesin programı ve saatler için Ramazan ayı başlangıcında cami girişlerindeki duyuruları veya İl Müftülüğü'nün güncel ilanlarını takip edebilirsiniz.)

Kaynak: Haber Merkezi