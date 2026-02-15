GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

ELAZIĞ’DA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Elazığ’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Ramazan ayının manevi atmosferinin en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olan Elazığ'da, hatimle teravih namazı geleneği 2026 yılında da sürdürülüyor. Elazığ İl Müftülüğü'nün geçtiğimiz yılki programı ve şehrin köklü gelenekleri göz önüne alındığında, bu yıl da merkez ve Harput bölgesinde hatimle teravih kılınması beklenen camiler belli oldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilerek teravih namazının eda edildiği Elazığ'daki muhtemel cami listesi şöyledir:

Elazığ Merkez ve Harput Bölgesi

  • Nailbey Camii

  • İhsaniye Camii

  • İmam-ı Azam Camii

  • Harput Kurşunlu Camii (Tarihi atmosferiyle öne çıkmaktadır)

  • Evliya Mescidi Camii

  • Emin Canpolat Camii

(Not: Listede yer alan camiler, Elazığ'da bu geleneğin sürdürüldüğü ana merkezlerdir. 2026 yılı kesin programı ve saatler için Ramazan ayı başlangıcında cami girişlerindeki duyuruları veya İl Müftülüğü'nün güncel ilanlarını takip edebilirsiniz.)

