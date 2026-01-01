GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Elazığ’da okul var mı, yok mu? Elazığ valiliği açıklama yaptı mı?

Elazığ'da yarın okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma yarın Elazığ'da okul var mı, yok mu? Elazığ valiliği açıklama yaptı mı?

 

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitimle ilgili alınan kararlar devam ediyor. Valilikten yapılan son açıklamayla birlikte okullar için bir gün daha tatil kararı verildi.

2 Ocak Cuma Günü Elazığ'da Okullar Var mı, Yok mu?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kar yağışı ve buzlanma riskinin sürdüğünü belirterek 2 Ocak Cuma günü de eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteorolojik verilerin yakından takip edildiğini ifade eden Hatipoğlu, öğrencilerin güvenliği önceliğiyle bu kararın alındığını kaydetti.

Vali Hatipoğlu'ndan Öğrencilere Mesaj

Vali Numan Hatipoğlu paylaşımında öğrencilere de seslenerek, mesajlarını okuduğunu ve hava durumunu dikkatle takip ettiğini belirtti. Hatipoğlu, 2 Ocak'ta da okulların kapalı olacağını ifade ederken, pazartesi günü öğrencilerin dinlenmiş ve hazır şekilde ders başı yapmalarını temenni etti. Öğrencilere bol bol kitap okumaları ve derslerine çalışmalarını tavsiye eden Hatipoğlu, sevgi dolu ifadeler kullandı.

Elazığ'da Eğitime Verilen Ara 3 Güne Ulaştı

Kent genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ'da daha önce de eğitime ara verilmişti. Son alınan kararla birlikte okullarda eğitime verilen aranın toplamda 3 güne çıktığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

