Elche - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Elche - Real Madrid maçı CANLI İZLE!
İspanya La Liga’da haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Elche - Real Madrid mücadelesi futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler, yayın bilgilerini ve ücretsiz izleme seçeneklerini araştırıyor. Müsabaka S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Selçuk Sports izle, Taraftarium24 izle, Justin TV izle, Facebook, Twitter, Yandex gibi yasadışı platformlar üzerinden izlemek ise kanunen suç teşkil ediyor.
La Liga'nın 13. haftasında oynanacak mücadele, heyecanı yüksek bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturacak. Liderlik yarışında hata yapmak istemeyen Real Madrid, Elche deplasmanında üç puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında sürpriz arayışında. Arda Güler'in ilk 11 tercihi ise maç öncesi en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. İşte mücadelenin detayları…
ELCHE – REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga'da Elche ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma, 23 Kasım Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.
ELCHE – REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.
