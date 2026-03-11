GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi kıratın kelime anlamı nedir?

Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi kıratın kelime anlamı nedir?

Mücevher dünyasının en hassas ölçü birimi olan kırat, modern teknolojinin olmadığı dönemlerde doğanın sunduğu şaşırtıcı bir sabitlikten ilham alınarak ortaya çıkmıştır.

Değerli taşların tartısında kullanılan "kırat"ın kelime anlamı nedir?

Kırat (karat) kelimesinin kökeni ve anlamı keçiboynuzu çekirdeğidir. Arapça "kırrat" kelimesinden gelen bu terim, Yunancada keçiboynuzu meyvesi anlamına gelen "keration" sözcüğüne dayanır.

Bu seçimin arkasındaki mantıksal ve tarihsel nedenler şunlardır:

  • Doğal Standart: Keçiboynuzu ağacının çekirdeklerinin doğada ağırlık bakımından birbirine en yakın, neredeyse hiç değişmeyen bir kütleye (yaklaşık 0,2 gram) sahip olduğu keşfedilmiştir.

  • Hassas Terazi: Değerli taşların ticaretini yapan antik çağ tüccarları, yanlarında taşıması kolay ve her yerde bulunabilen bu çekirdekleri "sabit ağırlık" birimi olarak kullanmışlardır.

  • Modern Karşılığı: Günümüzde 1 kırat (karat), tam olarak 0,2 gram (200 miligram) olarak standartlaştırılmıştır. Yani 5 kıratlık bir taş tam 1 gram ağırlığındadır.

Cevap: A (Keçiboynuzu çekirdeği)

Kaynak: Haber Merkezi

