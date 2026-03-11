Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan ağırlık ölçü birimi kıratın kelime anlamı nedir?

Mücevher dünyasının en hassas ölçü birimi olan kırat, modern teknolojinin olmadığı dönemlerde doğanın sunduğu şaşırtıcı bir sabitlikten ilham alınarak ortaya çıkmıştır.
Değerli taşların tartısında kullanılan "kırat"ın kelime anlamı nedir?
Kırat (karat) kelimesinin kökeni ve anlamı keçiboynuzu çekirdeğidir. Arapça "kırrat" kelimesinden gelen bu terim, Yunancada keçiboynuzu meyvesi anlamına gelen "keration" sözcüğüne dayanır.
Bu seçimin arkasındaki mantıksal ve tarihsel nedenler şunlardır:
-
Doğal Standart: Keçiboynuzu ağacının çekirdeklerinin doğada ağırlık bakımından birbirine en yakın, neredeyse hiç değişmeyen bir kütleye (yaklaşık 0,2 gram) sahip olduğu keşfedilmiştir.
-
Hassas Terazi: Değerli taşların ticaretini yapan antik çağ tüccarları, yanlarında taşıması kolay ve her yerde bulunabilen bu çekirdekleri "sabit ağırlık" birimi olarak kullanmışlardır.
-
Modern Karşılığı: Günümüzde 1 kırat (karat), tam olarak 0,2 gram (200 miligram) olarak standartlaştırılmıştır. Yani 5 kıratlık bir taş tam 1 gram ağırlığındadır.
Cevap: A (Keçiboynuzu çekirdeği)
