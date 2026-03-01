GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Emanete Vefa, Şehadete Minnet: AK Parti Konya’da Şehit Aileleri ve Gazilerle anlamlı iftar

Cumali Özer
Muhabir
Emanete Vefa, Şehadete Minnet: AK Parti Konya’da Şehit Aileleri ve Gazilerle anlamlı iftar

Adalet ve Kalkınma Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen iftar programında şehit ailelerimiz ve gazilerimizle aynı sofrada buluşuldu.

İl Başkanlığı binasında ev sahipliğini İl Başkanımız Sayın Fatih Özgökçen'in yaptığı programa MKYK Üyemiz Sayın Ünal Karaman ve Milletvekilimiz Sayın Meryem Göka'da katılım sağladı.

Fatih Özgökçen, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada bulunmanın büyük bir onur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok misafir ağırladık, ağırlamaya da devam edeceğiz inşallah. Ancak bizim için en kıymetlisi bugün sizleri ağırlamaktır. Cennetin kapısını sonuna kadar aralamış insanlarla aynı sofrada olmak bizim için büyük bir şereftir.

Eğer bugün bu vatanda güven içinde yaşayabiliyorsak, bayrağımız inmiyor, ezanlarımız dinmiyor, ibadetlerimizi rahatlıkla yapabiliyorsak; bunu şehitlerimize borçluyuz. Bunun çok iyi bilincindeyiz.

Bu kadim millet ve kadim devlet şehitlerini hiçbir zaman unutmamıştır. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetisiniz, başımızın tacısınız. İnşallah ömrümüz yettiğince bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Program, yapılan dualarla sona erdi.

(Cumali Özer)

