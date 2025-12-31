Emaneti gezdiriyoruz cevabını veren birine muhtemelen hangisi sorulmuştur? Kim Milyoner Olmak İster 2 bin tl’lik sorusu

Kısa ve esprili cevaplarıyla dikkat çeken bazı ifadeler, bilgi yarışmalarında da soruya dönüşebiliyor. Bunlardan biri olan "Emaneti gezdiriyoruz” yanıtının hangi soruya verildiği merak konusu oluyor.

"Emaneti gezdiriyoruz” cevabı hangi soruya verilir?

Günlük konuşma dilinde, özellikle esprili bir üslupla kullanılan "Emaneti gezdiriyoruz” ifadesi, genellikle bekâr olduğunu dolaylı yoldan anlatmak için söylenir. Bu nedenle bu cevabı veren birine muhtemelen "Medeni durumun nedir?” sorusu yöneltilmiştir.

Doğru cevap: D: Hali hatırı

Kaynak: Haber Merkezi