Emrah Çelik Tutuklandı mı? Bahis Soruşturmasında Tutuklanan Futbolcuların Tam Listesi

Futbolda gündemi sarsan bahis soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 29 şüpheli arasında yer alan Emrah Çelik, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan isimler arasında bulunuyor. Savcılığın tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen dosyada, Emrah Çelik hakkında yapılan değerlendirme sonrası tutuklama kararı verildi.
Soruşturmanın genişlemesiyle birlikte futbol dünyasından birçok isim gözaltına alınmış, bazıları adli kontrolle serbest bırakılırken bazıları tutuklanmıştı. Emrah Çelik, Metehan Baltacı, Murat Sancak, Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Mehmet Emin Katipoğlu gibi isimlerle birlikte tutuklananlar listesinde yer aldı.
Bahis Soruşturmasında Tutuklanan İsimler (Emrah Çelik Dahil Tam Liste)
-
Emrah Çelik
-
Yunus Emre Tekoğul
-
Metehan Baltacı
-
İzzet Furkan Malak
-
Bartu Kaya
-
Murat Sancak
-
Orkun Özdemir
-
Kadir Kaan Yurdakul
-
Faruk Can Genç
-
Alassane Ndao
-
Mert Hakan Yandaş
-
Ersen Dikmen
-
Kerem Yusuf Sirkeci
-
Emircan Çiçek
-
Ahmet Okatan
-
Gürhan Sünmez
-
Mehmet Emin Katipoğlu
-
Volkan Erten
-
Şahin Kaya
-
Ümit Kaya
Bu liste, soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen tüm isimleri içermektedir.
Adli Kontrol ile Serbest Bırakılan İsimler
-
Ahmet Abdullah Çakmak
-
Eren Karadağ
-
Uğur Adem Gezer
-
Arda Türken
-
Muhammed Furkan Özhan
-
Yusuf Özdemir
-
Ensar Bilir
-
Oktay Aydın
-
Yücel Gürol
Kaynak: Haber Merkezi