“En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü“nü kazanan ilk siyahi kadın oyuncu olan Halle Berry, bu ödülü kaç yılında kazanmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar (Akademi Ödülleri) tarihinde, 2000'li yılların başında unutulmaz bir an yaşanmıştır. Halle Berry, sergilediği performansla bu ödülü kazanan ilk siyahi kadın oyuncu olarak tarihe geçmiştir.
Halle Berry, "En İyi Kadın Oyuncu Oscar Ödülü"nü kaç yılında kazanmıştır?
Halle Berry, bu tarihi ödülü 2002 yılında (74. Akademi Ödülleri töreninde) kazanmıştır.
Bu tarihi başarıya dair bazı önemli detaylar şunlardır:
Film: Ödülü, Marc Forster'ın yönettiği Monster's Ball (Kesişen Yollar) filmindeki "Leticia Musgrove" rolüyle almıştır.
Tarihi An: Berry'nin ödül törenindeki duygusal konuşması, sinema tarihindeki en ikonik anlardan biri kabul edilir. Konuşmasında bu ödülün kendisinden önceki Dorothy Dandridge, Lena Horne ve Diahann Carroll gibi isimler ve kendisinden sonraki isimsiz siyahi kadın oyuncular için "kapıyı açtığını" belirtmiştir.
Teklik: Aradan geçen yirmi yılı aşkın süreye rağmen, Halle Berry hâlâ "En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde Oscar kazanan tek siyahi kadın oyuncu olma unvanını korumaktadır (Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisinde ise pek çok siyahi aktris ödül almıştır).
Cevap: 2002
