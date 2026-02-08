Encounters at the End of the World belgeselinde, koloniden ayrılıp buzullara doğru tek başına yürümesiyle tanınan Adelie penguenine, sosyal medyada hangi takma ad verilmiştir? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Werner Herzog'un 2007 yapımı bu sarsıcı belgeseli, Antarktika'daki vahşi yaşamın bazen anlaşılmaz ve hüzünlü olan gerçeklerini bir penguenin rotasından sapan yolculuğu üzerinden anlatır.
"Encounters at the End of the World" belgeselinde, buzullara doğru tek başına yürüyen Adelie penguenine sosyal medyada hangi takma ad verilmiştir?
Belgeselde diğer penguenlerin aksine denize değil, iç kısımlardaki dağlara ve kaçınılmaz ölüme doğru kararlı bir şekilde yürüyen bu penguen, internet dünyasında ve sosyal medyada "Nihilist Penguen" (Nihilist Penguin) takma adıyla tanınmıştır. Herzog'un belgeseldeki "Neden geri dönmüyor?" sorusu ve penguenin yalnızlığı, varoluşçu bir boşluğu simgelediği için bu isimle özdeşleşmiştir.
Cevap: Nihilist Penguen.
