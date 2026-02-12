GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Erik, elma, armut gibi meyvelerin doğal olarak kurutulmuşuna ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Erik, elma, armut gibi meyvelerin doğal olarak kurutulmuşuna ne ad verilir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Geleneksel Türk mutfağında ve halk ağzında elma, armut, erik ve şeftali gibi meyvelerin dilimlenerek doğal yollarla kurutulmuş haline kak (veya bazı yörelerde gah) adı verilir.

Özellikle kış hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçası olan bu meyve kuruları, sadece çerez olarak tüketilmekle kalmaz; aynı zamanda geleneksel hoşaf ve komposto yapımında da ana malzeme olarak kullanılır. Bazı bölgelerde (örneğin Malatya ve çevresinde), meyvelerin kurutulmuş haline genel bir isim olarak çir de denilmektedir; ancak "çir" daha çok çekirdeği çıkarılarak kurutulmuş kayısı için kullanılan spesifik bir terimdir. "Kak" ise daha çok elma ve armut gibi dilimlenen meyvelerle özdeşleşmiştir.

Cevap: Kak

Kaynak: Haber Merkezi

