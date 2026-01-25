Erkeklerde 200 metre koşu rekorunu 2009’da 19,19 saniyeyle Usain Bolt kırmışken, kadınlarda 1988’de Florence Griffith Joyner’ın kırdığı ve 37 yıldır kırılamayan 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Atletizm dünyasının en ikonik ve ulaşılması en zor başarılarından biri olan kadınlar 200 metre dünya rekoru, üzerinden geçen onlarca yıla rağmen modern sporcuların hala gerisinde kaldığı bir zirve noktası olmayı sürdürüyor.

Kadınlarda 1988'de Florence Griffith Joyner'ın kırdığı ve 37 yıldır kırılamayan 200 metre koşu rekoru kaç saniyedir?

1988 Seul Olimpiyatları'nda elde edilen bu derece, rüzgar hızı ve teknik kusursuzluk gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkmıştır. "Flo-Jo" lakaplı atletin bu performansı, sadece hızıyla değil, aynı zamanda o günden bu yana pistlere çıkan yüzlerce elit sporcunun bu süreye yaklaşamamasıyla da efsaneleşmiştir. Erkeklerde Usain Bolt'un 2009'daki Berlin performansı ne kadar dominant ise, Joyner'ın bu rekoru da kadın atletizminde o denli sarsılmaz bir yere sahiptir.

Cevap: Florence Griffith Joyner'ın 200 metrede hala kırılamayan dünya rekoru 21,34 saniyedir.

Kaynak: Haber Merkezi