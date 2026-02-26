Erzincan’da yarın okullar tatil mi? 27 Şubat yarın Erzincan’da okul var mı, yok mu? Erzincan valiliği açıklama yaptı mı?

Erzincan'da etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler "27 Şubat Cuma günü okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyordu. Beklenen açıklama geldi. Erzincan Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
27 Şubat 2026 Cuma Erzincan'da Okullar Tatil Edildi mi?
Erzincan Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 27 Şubat 2026 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesinin beklendiği ve özellikle sabah saatlerinde buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi.
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve trafik güvenliği açısından oluşabilecek riskler dikkate alınarak tedbir amaçlı bu kararın alındığı ifade edildi.
Hangi Kurumlarda Eğitim Yapılmayacak?
Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
Ayrıca Kur'an kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreşler, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri de tatil kapsamına alındı.
Kamu Personeline İdari İzin Var mı?
Açıklamada yalnızca öğrencilerle sınırlı bir karar alınmadığı da vurgulandı.
Buna göre;
-
Hamile personel
-
Engelli çalışanlar
-
Ağır kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri
-
Çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel
27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacak.
Yetkililer, vatandaşların buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, hava koşullarına ilişkin yeni gelişmeler olması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi