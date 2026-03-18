Erzincan ve İlçelerinde 2026 Ramazan Bayramı Namazı Saatleri: Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramına sayılı saatler kala, Erzincan ve ilçelerinde bayram namazı saatleri belli oldu. Bayram namazını camilerde cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, namazın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. İşte Erzincan ve ilçelerindeki Ramazan Bayramı namazı saatleri…
Erzincan'da Bayram Namazı Saat Kaçta?
Erzincan'da 20 Mart 2026 Perşembe günü kılınacak Ramazan Bayramı namazı, sabah saat 06:56'da eda edilecek. Sabahın erken saatlerinde camilere ve açık alanlara akın edecek vatandaşlar, bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.
Erzincan İlçelerinde Bayram Namazı Saatleri
Erzincan ve ilçelerinde namaz saatlerinde küçük farklılıklar olabilir. İşte Erzincan ve ilçelerindeki Kurban Bayramı namazı saatleri:
Erzincan Merkez: 06:56
Çayırlı: 06:54
İliç: 07:00
Kemah: 06:58
Kemaliye: 07:00
Otlukbeli: 06:54
Refahiye: 06:59
Tercan: 06:53
Üzümlü: 06:56
Bayram namazı öncesinde camilerde yoğunluk yaşanması beklenirken, vatandaşların namaz vaktinden önce ibadet yerlerine gelmeleri tavsiye ediliyor.
