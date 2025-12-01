Erzurum’a Kar Yağacak mı? Erzurum’a Kar Ne Zaman Yağacak? Erzurum’a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı? Erzurum 5 Günlük Hava Durumu

Doğu Anadolu'nun en soğuk şehirlerinden biri olan Erzurum'da vatandaşlar "Erzurum'a kar yağacak mı?”, "Kar ne zaman etkili olacak?” ve "Bugün–yarın kar yağar mı?” sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji'nin yeni verileri şehirde kar yağışının tekrar etkili olmaya başlayacağını gösteriyor.

Erzurum'a Kar Yağacak mı?

Güncel tahminlere göre Erzurum'da kar yağışı başlıyor. Şehirde 2 Aralık Salı günü kar yağışlı hava etkili olurken, hafta boyunca zaman zaman karla karışık yağmur ve soğuk hava kendini hissettirecek.

Erzurum'a Kar Ne Zaman Yağacak?

Kar yağışı 2 Aralık Salı günü yeniden başlıyor ve hafta boyunca aralıklarla devam edecek. Sıcaklıkların -8°C ile 6°C arasında seyretmesi, kar yağışı için uygun zemini oluşturuyor. Hafta içinde en belirgin kar yağışı Salı ve Cumartesi günlerinde bekleniyor.

Erzurum'a Bugün, Yarın Kar Yağacak mı?

2 Aralık Salı günü Erzurum'da hava kar yağışlı olacak ve sıcaklıklar -3°C / 5°C aralığında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü ise az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıklar -8°C / 5°C seviyelerinde olacak. Bu nedenle bugün kar yağışı etkili olacak, ancak yarın kar beklenmiyor.

Erzurum 5 Günlük Hava Durumu

02 Aralık Salı – Kar Yağışlı – -3°C / 5°C

03 Aralık Çarşamba – Az Bulutlu – -8°C / 5°C

04 Aralık Perşembe – Az Bulutlu – -7°C / 5°C

05 Aralık Cuma – Parçalı Bulutlu – -7°C / 6°C

06 Aralık Cumartesi – Karla Karışık Yağmurlu – -5°C / 5°C

Kaynak: Haber Merkezi