Erzurum TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Erzurum TOKİ Peşinat Kaç TL? Erzurum TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Erzurum TOKİ Konut Fiyatları 2025

Erzurum'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konutluk yeni projesine başvurular sürerken, vatandaşlar 2025 ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını araştırıyor. Erzurum TOKİ 1+1 ve 2+1 daire fiyatları, taksit başlangıç tarihi ve başvuru koşulları netleşmiş durumda. Peki Erzurum TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? Taksitler ne zaman ödenecek? İşte Erzurum'a özel TOKİ ödeme planı…

Erzurum TOKİ Ödeme Planı 2025

Erzurum, TOKİ ödeme kategorisinde Anadolu illeri arasında yer aldığı için projede şu ödeme modeli geçerli olacak:

- %10 peşinat,

- 240 ay (20 yıl) vade,

- 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenen taksitler

Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.

Erzurum TOKİ Taksitleri Ne Kadar?

Erzurum'da TOKİ taksit tutarları 2025 yılı için şu şekilde açıklandı:

- 1+1 dairelerde: 6.750 TL

- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL

- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL

Bu tutarlar her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre güncellenecek.

Erzurum TOKİ Peşinat Kaç TL?

Erzurum TOKİ konutlarında uygulanacak peşinat tutarları:

- 55 m² 1+1: 180.000 TL

- 65 m² 2+1: 220.000 TL

- 80 m² 2+1: 265.000 TL

Peşinat, hak sahibi vatandaşların sözleşme gününde ödenecek.

Erzurum TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması

Erzurum'da satışa sunulan 1+1 ve 2+1 konutlarda ödeme planı şöyledir:

55 m² – 1+1 Konutlar

- Peşinat: 180.000 TL

- Aylık taksit: 6.750 TL

- Vade: 240 ay

65 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 220.000 TL

- Aylık taksit: 8.250 TL

- Vade: 240 ay

80 m² – 2+1 Konutlar

- Peşinat: 265.000 TL

- Aylık taksit: 9.938 TL

- Vade: 240 ay

Erzurum TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?

Erzurum'da TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay başlayacak. Sözleşme Aralık ayında imzalanırsa, ilk taksit Ocak ayında yapılacak.

Erzurum TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erzurum'daki vatandaşlar başvurularını şu kanallar üzerinden gerçekleştirebilir:

- e-Devlet,

- Ziraat Bankası,

- Halkbank,

- Emlak Katılım Bankası

Başvuru ücreti 5.000 TL olup, başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Erzurum'da TOKİ Konut Fiyatları 2025

Erzurum'da satışa sunulan konutların başlangıç fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlenmiş durumda. Konut tipi ve metrekare büyüklüğüne göre toplam ödeme tutarı artıyor. Taksitler ise her 6 ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Erzurum'da uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için TOKİ 2025 ödeme planı tüm ayrıntılarıyla açıklanmış durumda.

