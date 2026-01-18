Eski Romalılar zamanında Roma’da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Antik Roma dünyasının sosyal, siyasi ve ticari kalbinin attığı bu alanlar, modern demokrasinin ve şehir planlamacılığının da temel taşlarından biri kabul edilir. Roma'da halkın bir araya gelerek devlet işlerini tartıştığı, adaletin dağıtıldığı ve ticaretin yapıldığı bu merkezi meydanlar, tarihin en önemli kamusal alanlarıdır.

Roma şehirlerinde kamu işlerinin konuşulduğu bu alanın adı nedir?

Bu tanım, Latinceden günümüze kadar gelen ve bugün de mecazi anlamda "tartışma ortamı" olarak kullandığımız Forum kelimesinin sözlük karşılığıdır.

Forumların Antik Roma'daki İşlevleri:

Siyasi Merkez: Seçimlerin yapıldığı, senatörlerin ve hatiplerin halka hitap ettiği kürsülerin (Rostra) bulunduğu yerdir.

Adli Merkez: Mahkemelerin kurulduğu ve hukuki süreçlerin halka açık şekilde yürütüldüğü alanlardır.

Ticari Merkez: Şehrin ana pazarlarının ve bankaların (tabernae) etrafında toplandığı ekonomik üstür.

Dini Merkez: Şehrin en önemli tapınakları genellikle forumun çevresine inşa edilirdi.

En meşhur örneği, Roma şehrinin merkezinde bulunan ve bugün kalıntıları hala ziyaret edilebilen Forum Romanum'dur.

Cevap: Forum

Kaynak: Haber Merkezi