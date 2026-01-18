GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,27
STERLİN
58,03
GRAM
6.543,06
ÇEYREK
10.760,59
YARIM ALTIN
21.402,74
CUMHURİYET ALTINI
42.670,58
YAŞAM Haberleri

Eski Romalılar zamanında Roma’da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Eski Romalılar zamanında Roma’da ve diğer şehirlerde kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan hangisinin sözlük tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Antik Roma dünyasının sosyal, siyasi ve ticari kalbinin attığı bu alanlar, modern demokrasinin ve şehir planlamacılığının da temel taşlarından biri kabul edilir. Roma'da halkın bir araya gelerek devlet işlerini tartıştığı, adaletin dağıtıldığı ve ticaretin yapıldığı bu merkezi meydanlar, tarihin en önemli kamusal alanlarıdır.

Roma şehirlerinde kamu işlerinin konuşulduğu bu alanın adı nedir?

Bu tanım, Latinceden günümüze kadar gelen ve bugün de mecazi anlamda "tartışma ortamı" olarak kullandığımız Forum kelimesinin sözlük karşılığıdır.

Forumların Antik Roma'daki İşlevleri:

  • Siyasi Merkez: Seçimlerin yapıldığı, senatörlerin ve hatiplerin halka hitap ettiği kürsülerin (Rostra) bulunduğu yerdir.

  • Adli Merkez: Mahkemelerin kurulduğu ve hukuki süreçlerin halka açık şekilde yürütüldüğü alanlardır.

  • Ticari Merkez: Şehrin ana pazarlarının ve bankaların (tabernae) etrafında toplandığı ekonomik üstür.

  • Dini Merkez: Şehrin en önemli tapınakları genellikle forumun çevresine inşa edilirdi.

En meşhur örneği, Roma şehrinin merkezinde bulunan ve bugün kalıntıları hala ziyaret edilebilen Forum Romanum'dur.

Cevap: Forum

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER