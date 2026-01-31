GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski Türk filmlerinde sıkça duyduğumuz salon salamanjede adı geçen “salamanje“nin sözlük anlamı hangisidir? Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Eski Türk filmlerinde, özellikle İstanbul'un köklü köşklerinde veya modern apartman dairelerinde geçen sahnelerde "salon salamanje" tabirini sıkça duyarız. Fransızca kökenli bu ifade, bir dönemin yüksek yaşam standardını ve ev mimarisini simgeleyen en havalı terimlerden biriydi. Günümüzde bu mimari yapı yerini daha çok "açık plan" veya "L salon" tasarımlarına bıraksa da, kelime nostaljik değerini koruyor.

Eski Türk filmlerinde sıkça duyduğumuz "salamanje"nin sözlük anlamı hangisidir?

Kelime, Fransızca "salle à manger" (yemek odası) tamlamasından dilimize geçmiştir. Geleneksel mimaride salonla iç içe olan ancak genellikle sürgülü bir kapı veya geniş bir kemerle ayrılan, yemek yemek için ayrılmış özel bölümü ifade eder. Salonun devamı niteliğinde olduğu için bu iki kelime dilimizde ayrılmaz bir ikiliye dönüşmüştür.

Cevap: Yemek odası.

