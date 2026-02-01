Eskiden bilardo topları hangi maddeden yapılırdı? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Bugün pürüzsüz yüzeyleri ve dayanıklılıklarıyla bildiğimiz bilardo topları, modern teknoloji öncesinde doğadan elde edilen, oldukça pahalı ve elde edilmesi zor bir maddeden üretilirdi. Bu maddenin kullanımı, hem vahşi yaşamı tehdit etmiş hem de oyunun sadece çok zenginler arasında kalmasına neden olmuştur.

Eskiden bilardo topları hangi maddeden yapılırdı?

17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar bilardo topları fildişinden yapılırdı. Genellikle Afrika ve Asya fillerinin dişlerinden oyularak hazırlanan bu toplar, dönemin en lüks tüketim maddelerinden biriydi.

Cevap: Fildişi.

