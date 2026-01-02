Espanyol - Barcelona Maçının Muhtemel 11’i! Espanyol İlk 11! Barcelona İlk 11! Sakatlar ve Cezalılar Kimler? Espanyol vs Barcelona Maçı Hangi Kanalda?

İspanya La Liga'nın 18. haftasında "Katalan Derbisi" heyecanı yaşanıyor. Ligin zirvesinde 46 puanla açık ara lider durumda bulunan Barcelona, 33 puanla 5. sırada yer alan ezeli rakibi Espanyol'a konuk oluyor. Her iki takımın da son 5 maçlık form grafiğinde üst üste galibiyetler alması, bu derbiyi haftanın en çekişmeli maçı haline getiriyor.

Ne Zaman

Mücadele, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacaktır.

Hangi Kanal

Bu dev derbi, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacaktır. Ayrıca Azerbaycan kanalı Idman Azerbaycan üzerinden de takip edilebilir.

Yer

Karşılaşma, Espanyol'un ev sahipliğinde RCDE Stadium'da oynanacaktır.

Muhtemel İlk 11'ler

Görsellerdeki "Possible lineups" (Muhtemel kadrolar) verilerine göre takımların sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor:

Espanyol Muhtemel 11'i (4-2-3-1 Dizilişi)

Kaleci: M. Dmitrović (13)

Savunma: O. El Hilali (23), F. Calero (5), L. Cabrera (6), C. Romero (22)

Orta Saha: U. González (14), T. Dolan (24), E. Expósito (8)

Hücum: P. Lozano (10), P. Milla (11)

Barcelona Muhtemel 11'i (4-2-3-1 Dizilişi)

Kaleci: J. García (13)

Savunma: J. Koundé (23), P. Cubarsí (5), G. Martín (18), A. Balde (3)

Orta Saha: E. García (24), Pedri (8)

Hücum Arkası: L. Yamal (19), F. López (16), Raphinha (11)

Forvet: F. Torres (7)

