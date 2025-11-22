GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.771,46
ÇEYREK
9.490,43
YARIM ALTIN
18.891,94
CUMHURİYET ALTINI
37.606,83
YAŞAM Haberleri

Eşref Rüya 22. Son Bölüm Full HD İzle Ekranı | Eşref Rüya 23. yeni bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya son bölüm izleme linki

Eşref Rüya 22. Son Bölüm Full HD İzle Ekranı | Eşref Rüya 23. yeni bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya son bölüm izleme linki
Eşref Rüya son bölüm izleme ekranı, 19 Kasım 2025’te Kanal D’de yayınlanan bölümün ardından erişime açıldı. Kanal D’de yayın hayatını sürdüren; yapımını Tims&B, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşarın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktarın bulunduğu, senaryosu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizi, 19 Kasım Çarşamba akşamı yeni bölümüyle seyircinin karşısına çıktı.

22. bölümde; Dinçer'in, Nisan'ı kariyer planları üzerinden yönlendirerek Eşref'ten uzak tutma çabaları gerilimi artırırken, sabrı taşan Eşref'in Dinçer'le yüzleşmesi dikkat çekti. Bölümün finalinde ise sevdiği kadını kurtarmak adına sözleşmeyi ortadan kaldırmayı planlayan Eşref, Nisan'ın beklenmedik hamlesiyle adeta donakaldı. Nisan'ın kariyerini tercih etmesi üzerine Eşref'in söylediği son sözler geceye damga vurdu. Tüm gelişmelerin ardından gözler Eşref Rüya 23. bölüm fragmanına çevrildi. İşte Eşref Rüya 22. son bölümün kesintisiz full HD izleme bağlantısı ve yeni fragmana dair bilgiler…

Eşref Rüya 22. bölümün full HD, kesintisiz izleme ekranı 19 Kasım 2025 tarihinde yayınlandı. Kanal D'nin Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizisi, son bölümüyle büyük beğeni topladı. Bölümde Eşref'in, herkesin gözleri önünde sahnede fenalaşan Nisan'ı alıp mekândan çıkarması, Dinçer için yeni bir koz hâline geldi. Dinçer'in evine gidip Nisan'ı almak isteyen Eşref'in, sevdiği kadından duyduğu sözler ise duygusal anlar yaşattı. Eşref Rüya son bölüm izleme ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz… İşte Eşref Rüya 22. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler.

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

19 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen 22. bölümde, Eşref'in tüm bakışlar altında Nisan'ı sahneden alıp uzaklaştırması, Dinçer'in bunu kendi lehine kullanmaya çalışmasına sebep olur.

Dinçer'in Nisan'ı kariyer bahanesiyle manipüle etmesi ve Eşref'ten uzaklaştırma çabası, Eşref'in sabrını taşırır ve iki isim karşı karşıya gelir.

Öte yandan Kadir, Tufan'ın kontrolsüz davranışlarını dizginlemeye çalışsa da Tufan'ın attığı riskli adımlar operasyonu tehlikeye sokar. Gürdallar, evlerine yapılan saldırının ardından Tufan'ın peşine düşer; ancak bu kovalamacanın sonunda kimin av olacağı belirsizliğini korur.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER