Eşref Rüya 22. Son Bölüm Full HD İzle Ekranı | Eşref Rüya 23. yeni bölüm fragmanı izle! Eşref Rüya son bölüm izleme linki

22. bölümde; Dinçer'in, Nisan'ı kariyer planları üzerinden yönlendirerek Eşref'ten uzak tutma çabaları gerilimi artırırken, sabrı taşan Eşref'in Dinçer'le yüzleşmesi dikkat çekti. Bölümün finalinde ise sevdiği kadını kurtarmak adına sözleşmeyi ortadan kaldırmayı planlayan Eşref, Nisan'ın beklenmedik hamlesiyle adeta donakaldı. Nisan'ın kariyerini tercih etmesi üzerine Eşref'in söylediği son sözler geceye damga vurdu. Tüm gelişmelerin ardından gözler Eşref Rüya 23. bölüm fragmanına çevrildi. İşte Eşref Rüya 22. son bölümün kesintisiz full HD izleme bağlantısı ve yeni fragmana dair bilgiler…
Eşref Rüya 22. bölümün full HD, kesintisiz izleme ekranı 19 Kasım 2025 tarihinde yayınlandı. Kanal D'nin Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan dizisi, son bölümüyle büyük beğeni topladı. Bölümde Eşref'in, herkesin gözleri önünde sahnede fenalaşan Nisan'ı alıp mekândan çıkarması, Dinçer için yeni bir koz hâline geldi. Dinçer'in evine gidip Nisan'ı almak isteyen Eşref'in, sevdiği kadından duyduğu sözler ise duygusal anlar yaşattı. Eşref Rüya son bölüm izleme ekranına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz… İşte Eşref Rüya 22. bölüm full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler.
EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
19 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen 22. bölümde, Eşref'in tüm bakışlar altında Nisan'ı sahneden alıp uzaklaştırması, Dinçer'in bunu kendi lehine kullanmaya çalışmasına sebep olur.
Dinçer'in Nisan'ı kariyer bahanesiyle manipüle etmesi ve Eşref'ten uzaklaştırma çabası, Eşref'in sabrını taşırır ve iki isim karşı karşıya gelir.
Öte yandan Kadir, Tufan'ın kontrolsüz davranışlarını dizginlemeye çalışsa da Tufan'ın attığı riskli adımlar operasyonu tehlikeye sokar. Gürdallar, evlerine yapılan saldırının ardından Tufan'ın peşine düşer; ancak bu kovalamacanın sonunda kimin av olacağı belirsizliğini korur.
