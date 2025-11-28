Eşref Rüya 23. bölüm izle | Eşref Rüya son bölüm tek parça full HD dizi izle! Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı izleme linki | Eşref Rüya 24. bölüm fragman izle

Eşref Rüya’nın 24. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından büyük merak konusu oldu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı yapımda, Eşref’in kalbine düşen “ihanet” şüphesi büyüyor. Bu şüphenin nedeni ise Nisan. Ancak Eşref, yaşadığı bu zorlu durumla yüzleşmeye ve onu aşmaya başlamıştır. Peki yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Eşref Rüya 24. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte sevilen dizinin yeni bölüm tanıtımı…

Dizinin 24. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyiciler aramalarına hız verdi. Oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken Eşref Rüya'nın yeni fragmanı Kanal D ekranlarında yayınlandı. Eşref, içine düşen ihanet ateşiyle boğuşurken, diğer tarafta Nisan da Fulya'nın ölümünden Dinçer'i sorumlu tutmaktadır. İşte Kanal D tarafından paylaşılan Eşref Rüya 24. bölüm fragmanı…

EŞREF RÜYA'NIN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Eşref Rüya 23. bölüm konusu:

"Eşref, Nisan'ın Dinçer'i seçmesi üzerine kararlı bir şekilde Nisan'la ilişkisine son verir. Nisan, bu durumu nasıl düzelteceğini düşünürken Eşref, muhbir arayışında Çiğdem'in kapısını çalar. Eşref'le Çiğdem'in bir arada olduğunu duyan Nisan ise öfkesine hakim olamaz.

Kadir, İhtiyar'a verdiği sözü tutmak için hazırlıklara hemen başlamıştır. Fakat Eşref'in son hamlesiyle büyük bir darbe alan Kadir, bu sefer Dinçer'i de tehlikenin içine çeker. Gizli hayranının hayatta olduğunu öğrenen Eşref, artık Dinçer'le yüzleşmeye bir adım daha yaklaşmıştır."

EŞREF RÜYA 23. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin son bölümü Kanal D'de izleyiciyle buluştu. Tekrar bölümleri ise Prime Video üzerinden erişime açık. Yeni bölüm fragmanı da Kanal D'nin resmi internet sitesinde yayımlandı.

EŞREF RÜYA 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

