EŞREF RÜYA YENİ BÖLÜM | 26. Bölüm Eşref Rüya İzle, Çağatay Ulusoy-Demet Özdemir, 26. Bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in yer aldığı dizinin son bölümü, temposu yüksek sahneleriyle dikkat çekti. Eşref, Nisan'ın muhbir olabileceğine dair şüphelerini sürdürürken, bu nedenle onu gizlice izlemeye devam etti. Eşref Rüya'nın 25. bölümüne ait izleme ekranı ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM KONUSU

Dizinin 25. bölümünde yaşananlar şöyle:

Eşref'in Nisan'a hediye ettiği kolye, genç kadını büyük bir paniğe sürükler. Nisan'ın muhbir olmadığına dair bilgi almasına rağmen Eşref'in içindeki şüphe dinmez ve onu takip etmeyi sürdürür. Nisan ise aralarına giren bu tehlikeli güvensizliği ortadan kaldırmaya çalışırken kendisini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

Harun'a saldırmasının ardından cezaevine gönderilen Faruk, ekibi zor bir sürecin içine sokar. Tüm bu gelişmelerin ardından Eşref, hem Faruk'u korumak hem de sokaklardaki düzeni sağlamak amacıyla Kadir'in operasyonuna sert ve sarsıcı bir hamle yapmaya hazırlanır.

EŞREF RÜYA 25. BÖLÜM İZLEME EKRANI

Tims&B imzası taşıyan, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Eşref Rüya'nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor. Senaryosu ise Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan dizinin 25. bölümü Kanal D'de izleyiciyle buluştu. Dizinin tekrar bölümleri Prime Video platformu üzerinden izlenebiliyor.

