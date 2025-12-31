GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Eşref Rüya yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya neden yok? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

- Güncelleme Tarihi:

Eşref Rüya yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Eşref Rüya neden yok? Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya izleyiciler tarafından 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yayın akışında merak ediliyor. Ancak bu akşam Kanal D'nin özel yılbaşı programı yer aldığı için dizi yeni bölümü ile ekranda değil.

Eşref Rüya yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?

Hayır, Eşref Rüya'nın yeni bölümü 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Kanal D yayın akışında yer almıyor.

Eşref Rüya neden yok?

Dizi normalde her Çarşamba akşamı prime time kuşağında yayınlanıyor. Ancak 31 Aralık'a özel yılbaşı programları (örneğin Milli Piyango Yılbaşı Özel) nedeniyle Kanal D bu akşam normal dizi kuşağını değiştirdiği için Eşref Rüya bu akşam yayınlanmıyor.

Eşref Rüya yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Dizinin bir sonraki yeni bölümü haftaya Çarşamba günü, yani 7 Ocak 2026 Çarşamba akşamı Kanal D'de normal yayın saatinde (genellikle 20.00 civarı) ekrana gelmesi bekleniyor. Yılbaşı nedeniyle verilecek kısa aranın ardından dizi yayın akışına dönmüş olacak.

31 Aralık 2025 Kanal D yayın akışı

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:15 Milli Piyango Yılbaşı Özel

23:45 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Çok Akustik

