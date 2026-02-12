Et ve Süt Kurumunun sınıflandırmasına göre hangisi siyah etli bir balık türüdür? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Et ve Süt Kurumunun (ESK) yaptığı sınıflandırmaya göre, balıklar yağ oranları ve et renklerine göre iki ana gruba ayrılır. Bu sınıflandırmada, yağı kaslarında depolayan ve yağ oranı genellikle %5'in üzerinde olan balıklar siyah etli balıklar olarak adlandırılır.
Seçenekleriniz arasında siyah etli olan balık türü şudur:
-
Uskumru: ESK'nın listesinde hamsi, palamut, istavrit ve somon gibi türlerle birlikte siyah etli balıklar sınıfında yer alır. Bu balıklar daha fazla Omega-3 içerir, daha yağlıdır ve sindirimleri beyaz etlilere göre biraz daha zordur.
Diğer seçeneklerin durumu:
-
Lüfer, Mercan ve Mezgit: Bu balıklar beyaz etli balıklar sınıfına girer. Sindirimleri daha kolaydır ve yağ oranları genellikle daha düşüktür.
Cevap: Uskumru
Kaynak: Haber Merkezi