Eurovision Şarkı Yarışması’nda hangisi Türkiye adına daha iyi bir derece yapmıştır? Çifte Milyon sorusu

Türkiye'nin 1975 yılında başlayan Eurovision serüveni, özellikle 2000'li yıllarda alınan yüksek puanlar ve üst üste gelen başarılı derecelerle büyük bir heyecana dönüşmüştü. Türkiye, 2003 yılındaki birinciliğinin ardından birkaç kez daha zirveye çok yaklaşmış, farklı müzik türleriyle Avrupa'nın beğenisini kazanmıştır.

Eurovision Şarkı Yarışması'nda maNga, Hadise, Kenan Doğulu ve Athena arasından hangisi Türkiye adına daha iyi bir derece yapmıştır?

Türkiye adına yarışan bu isimler arasında en yüksek dereceyi maNga grubu elde etmiştir. 2010 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen yarışmada "We Could Be the Same" adlı şarkıyla yarışan maNga, final gecesinde büyük bir başarı göstererek 2. olmuştur. Diğer adayların dereceleri ise şöyledir: Athena 2004 yılında 4. olmuş, Kenan Doğulu 2007 yılında 4. olmuş ve Hadise 2009 yılında "Düm Tek Tek" şarkısıyla 4. sırayı almıştır. maNga'nın aldığı ikincilik, Sertab Erener'in birinciliğinden sonra Türkiye'nin bu yarışmadaki en iyi derecesidir.

Kaynak: Haber Merkezi