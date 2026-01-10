Eurovision Şarkı Yarışması’nda hangisi Türkiye adına daha iyi bir derece yapmıştır? Çifte Milyon sorusu
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye'nin 1975 yılında başlayan Eurovision serüveni, özellikle 2000'li yıllarda alınan yüksek puanlar ve üst üste gelen başarılı derecelerle büyük bir heyecana dönüşmüştü. Türkiye, 2003 yılındaki birinciliğinin ardından birkaç kez daha zirveye çok yaklaşmış, farklı müzik türleriyle Avrupa'nın beğenisini kazanmıştır.
Eurovision Şarkı Yarışması'nda maNga, Hadise, Kenan Doğulu ve Athena arasından hangisi Türkiye adına daha iyi bir derece yapmıştır?
Türkiye adına yarışan bu isimler arasında en yüksek dereceyi maNga grubu elde etmiştir. 2010 yılında Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen yarışmada "We Could Be the Same" adlı şarkıyla yarışan maNga, final gecesinde büyük bir başarı göstererek 2. olmuştur. Diğer adayların dereceleri ise şöyledir: Athena 2004 yılında 4. olmuş, Kenan Doğulu 2007 yılında 4. olmuş ve Hadise 2009 yılında "Düm Tek Tek" şarkısıyla 4. sırayı almıştır. maNga'nın aldığı ikincilik, Sertab Erener'in birinciliğinden sonra Türkiye'nin bu yarışmadaki en iyi derecesidir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”