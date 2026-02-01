Eurovision Şarkı Yarışması’nı en çok kazanan iki ülke hangisidir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Dünyanın en prestijli şarkı yarışmalarından biri olan Eurovision, yıllardır unutulmaz performanslara ve kıyasıya rekabetlere ev sahipliği yapıyor. Bu uzun tarihte bazı ülkeler, kazandıkları başarılarla yarışmanın "süper güçleri" haline geldi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı en çok kazanan iki ülke hangisidir?

Eurovision tarihinde en çok birincilik elde eden iki ülke İrlanda ve İsveç'tir. Her iki ülke de yarışmayı tam 7 kez kazanarak bu unvanı paylaşmaktadır.

Cevap: İrlanda ve İsveç.

Kaynak: Haber Merkezi