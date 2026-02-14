Evvel zaman içinde kelimeleri ile başlayan tekerlemeye göre söz konusu beşik nasıl sallanır? Çifte Milyon Sorusu
Türk halk edebiyatının en bilinen masal tekerlemelerinden biri olan bu ifadeler, imkansız durumları bir araya getirerek dinleyiciyi masalın hayal dünyasına hazırlar.
"Evvel zaman içinde" ile başlayan tekerlemeye göre o meşhur beşik nasıl sallanır?
Tekerlemenin ilgili bölümüne göre beşik "tıngır mıngır" sallanır. Tekerlemenin en yaygın bilinen hali şöyledir:
"Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; Deve tellal iken, horoz berber iken, Pir pire iken, deve deve iken... Ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken."
Bu tekerleme, zamanın ve mantığın tersyüz edildiği bir giriş yaparak masalın gerçeküstü doğasını vurgular. "Babamın beşiğini sallamak" ifadesi, zaman dizinindeki tutarsızlığı (evladın babasını sallaması) kullanarak mizahi bir hava yaratır. "Tıngır mıngır" ikilemesi ise hem beşiğin çıkardığı sesi hem de sallanma ritmini sembolize eder.
