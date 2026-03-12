Eylül 2025’te coğrafi İşaret tescili kabul edilen ürünün adında geçen “Hatay sarısı“ hangisinin yerel bir türüdür? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Hatay'ın kültürel ve ekonomik mirasında çok özel bir yeri olan bu ürün, bölgenin tarihsel derinliğini ve biyolojik çeşitliliğini yansıtan en zarif örneklerden biridir.
Eylül 2025'te coğrafi işaret tescili alan üründeki "Hatay sarısı" hangisinin yerel türüdür?
"Hatay sarısı", Türkiye'nin yerli ipek böceği ırklarından biridir.
Eylül 2025'teki bu önemli gelişmeye dair detaylar şunlardır:
Tescil Tarihi: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Hatay Valiliği'nin girişimleriyle yapılan başvuru sonucunda, 16 Eylül 2025 tarihinde "Hatay Sarısı İpeği" coğrafi işaret tescili almıştır.
Ayırt Edici Özellik: Dünyadaki ipek böceklerinin çoğu beyaz koza örerken, bu yerel ırkın en büyük özelliği kozalarını boyama gerektirmeyen doğal sarı ve turuncu tonlarında (yaklaşık 20 farklı ton) örmesidir. Bu nedenle elde edilen iplik "altın iplik" olarak da anılır.
Yeniden Doğuş: Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu yerel ipek böceği ırkı, son yıllarda yürütülen koruma projeleri ve yerel üreticilerin desteğiyle yeniden canlandırılmıştır.
Kültürel Değer: Özellikle 6 Şubat depremleri sonrası şehrin ihya sürecinde, bu tescil Hatay'ın kültürel değerlerinin korunması ve ekonomiye kazandırılması açısından büyük bir moral kaynağı olmuştur.
Cevap: İpek böceği
