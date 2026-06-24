Facebook çöktü mü? 24 Haziran 2026 Facebook neden açılmıyor? Facebook akışı neden yenilenmiyor?

24 Haziran 2026 tarihinde bazı kullanıcılar Facebook'ta akışın yenilenmemesi, gönderilerin yüklenmemesi, yorumların görünmemesi ve Facebook Messenger'da mesaj gönderilememesi gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor. Kullanıcı raporlarındaki artış, Facebook tarafında olası erişim problemleri yaşanabileceğine işaret ediyor.

Facebook çöktü mü?

Facebook'un tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak kullanıcı şikâyetlerinde yaşanan artış, bazı bölgelerde platforma erişimde yavaşlama ve geçici aksaklıklar yaşanabileceğini gösteriyor.

Facebook neden açılmıyor?

Uygulamanın veya web sitesinin açılmaması; sunucu yoğunluğu, internet bağlantısı sorunları, uygulama güncelleme eksikliği veya geçici sistem hatalarından kaynaklanabiliyor. Bazı kullanıcılar ana sayfanın boş kaldığını ve içeriklerin yüklenmediğini bildiriyor.

Facebook akışı neden yenilenmiyor?

Haber kaynağının yenilenmemesi ve yeni paylaşımların görünmemesi, platformdaki geçici teknik sorunlar veya bağlantı problemleri nedeniyle ortaya çıkabiliyor. Bu durumda kullanıcılar eski gönderileri görmeye devam edebiliyor.

Facebook Messenger neden çalışmıyor?

Bazı kullanıcılar Messenger üzerinden mesaj gönderemediklerini veya mesajların geç ulaştığını bildiriyor. Mesajlaşma servislerinde yaşanan gecikmeler, sunucu yoğunluğu veya bağlantı sorunlarıyla ilişkili olabiliyor.

Facebook gönderi ve yorumlar neden görünmüyor?

Gönderilerin yüklenmemesi, yorumların açılmaması veya beğeni sayılarının görünmemesi gibi sorunlar, Facebook servislerinde yaşanan geçici aksaklıklardan kaynaklanabiliyor. Bu tür problemler genellikle kısa süre içinde düzeliyor.

Facebook ne zaman düzelecek?

Facebook tarafından resmi bir kesinti açıklaması yapılmadığı için sorunun ne zaman tamamen giderileceği bilinmiyor. Ancak benzer erişim problemleri çoğu zaman birkaç saat içerisinde çözülüyor. Kullanıcılar uygulamayı güncelleyerek, internet bağlantılarını kontrol ederek ve bir süre sonra tekrar deneyerek erişim sağlayabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi