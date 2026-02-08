Fahri Korutürk, Türkiye’nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde hem asker kökenli bir devlet adamı hem de bir diplomat olarak önemli bir yere sahip olan Fahri Korutürk, parlamentonun ortak kararıyla seçilen isimlerden biridir.

Fahri Korutürk, Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır?

Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanıdır. 1973 ile 1980 yılları arasında yedi yıl boyunca bu makamda görev yapmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Moskova Büyükelçiliği gibi kritik görevlerin ardından, 6 Nisan 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Görev süresi boyunca koalisyon hükümetlerinin kurulduğu çalkantılı bir siyasi döneme tanıklık eden Korutürk, tarafsızlığı ve devlet adamı kimliğiyle tanınmıştır. 6 Nisan 1980'de görev süresi dolar dolmaz makamından ayrılmış ve yerine vekaleten İhsan Sabri Çağlayangil bakmıştır.

