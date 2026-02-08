Fahri Korutürk, Türkiye’nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde hem asker kökenli bir devlet adamı hem de bir diplomat olarak önemli bir yere sahip olan Fahri Korutürk, parlamentonun ortak kararıyla seçilen isimlerden biridir.
Fahri Korutürk, Türkiye'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır?
Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanıdır. 1973 ile 1980 yılları arasında yedi yıl boyunca bu makamda görev yapmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Moskova Büyükelçiliği gibi kritik görevlerin ardından, 6 Nisan 1973'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından cumhurbaşkanı seçilmiştir.
Görev süresi boyunca koalisyon hükümetlerinin kurulduğu çalkantılı bir siyasi döneme tanıklık eden Korutürk, tarafsızlığı ve devlet adamı kimliğiyle tanınmıştır. 6 Nisan 1980'de görev süresi dolar dolmaz makamından ayrılmış ve yerine vekaleten İhsan Sabri Çağlayangil bakmıştır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”