Fasılalı olarak yanıp sönen bir lamba nasıl yanıyor demektir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru

Elektrikli cihazların çalışma prensipleri veya trafik sinyalizasyon sistemleri söz konusu olduğunda, lambaların yanış şekilleri belirli uyarılar ve anlamlar taşır. Bu durumları tanımlamak için kullanılan teknik terimler, bazen günlük dildeki karşılıklarından daha farklı veya eski kelimelerle ifade edilebilir.

"Fasılalı olarak yanıp sönen" bir lamba nasıl yanıyor demektir?

"Fasıla" kelimesi, Türkçede "ara, kesinti veya mola" anlamlarına gelir. Bir ışık kaynağının fasılalı olarak yanması, ışığın sürekli bir akış halinde değil, belirli zaman aralıklarıyla kesintiye uğradığı bir çalışma düzenini tanımlar. Bu yanış biçimi genellikle bir uyarıyı, dikkati veya sistemdeki bir sinyali temsil etmek amacıyla kullanılır.

Cevap: Aralıklı.

Kaynak: Haber Merkezi