Fasılalı olarak yanıp sönen bir lamba nasıl yanıyor demektir? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Elektrikli cihazların çalışma prensipleri veya trafik sinyalizasyon sistemleri söz konusu olduğunda, lambaların yanış şekilleri belirli uyarılar ve anlamlar taşır. Bu durumları tanımlamak için kullanılan teknik terimler, bazen günlük dildeki karşılıklarından daha farklı veya eski kelimelerle ifade edilebilir.
"Fasılalı olarak yanıp sönen" bir lamba nasıl yanıyor demektir?
"Fasıla" kelimesi, Türkçede "ara, kesinti veya mola" anlamlarına gelir. Bir ışık kaynağının fasılalı olarak yanması, ışığın sürekli bir akış halinde değil, belirli zaman aralıklarıyla kesintiye uğradığı bir çalışma düzenini tanımlar. Bu yanış biçimi genellikle bir uyarıyı, dikkati veya sistemdeki bir sinyali temsil etmek amacıyla kullanılır.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”