Fatih Kısaparmak’ın “Karadut“ adlı şarkının sözleri hangi şairin aynı adlı şiirinden alınmıştır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk müziğinin güçlü seslerinden Fatih Kısaparmak'ın yorumladığı ve dinleyicilerin hafızasına kazınan "Karadut" şarkısı, Türk edebiyatının en lirik ve tutkulu şiirlerinden birinden bestelenmiştir.

Fatih Kısaparmak'ın "Karadut" adlı şarkısının sözleri hangi şairin aynı adlı şiirinden alınmıştır?

Bu şarkının sözleri, Türk ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'na aittir. Eyüboğlu bu şiiri, büyük bir tutkuyla bağlı olduğu ve 1949 yılında trajik bir şekilde hayatını kaybeden öğrencisi, heykeltıraş Mari Gerekmezyan için kaleme almıştır. Şiir, "Karadutum, çatal karam, çingenem" dizeleriyle başlayan derin bir sevda ve özlem anlatısıdır.

Bedri Rahmi'nin halk dilini ve folklorik unsurları modern bir potada erittiği bu eser, sadece edebiyatımızda değil, Fatih Kısaparmak'ın kendine has yorumuyla müzik dünyasında da ölümsüzleşmiştir. Şiirin her mısrası, bir ressamın fırça darbeleri gibi canlı ve renkli imgelerle doludur.

Cevap: Bedri Rahmi Eyüboğlu

