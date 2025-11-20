GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Türkiye'nin İlk Komünist Belediye Başkanı Maçoğlu yeniden gündem oldu

Fatih Bayram
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir? Türkiye’nin İlk Komünist Belediye Başkanı Maçoğlu yeniden gündem oldu
Türkiye’nin siyaset sahnesinde farklı kimliği ile öne çıkan Fatih Mehmet Maçoğlu, hem Ovacık’ta hem de Tunceli’deki faaliyetleriyle adından sıkça söz ettirdi. 2014 yılında Türkiye’nin ilk TKP’li (Türkiye Komünist Partisi) belediye başkanı olarak tarihe geçen Maçoğlu, dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi de gündem İçişleri Bakanlığı tarafından ortaya çıkarılan usulsüzlük...

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDE DOĞDU

1968 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyünde doğan Fatih Mehmet Maçoğlu, eğitimini Ovacık YİBO ve Bingöl Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladı. Sağlık memurluğu, laborantlık ve veterinerlik alanlarında eğitim alan Maçoğlu, uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptı.

TÜRKİYE'NİN İLK KOMÜNİST BELEDİYE BAŞKANI

Fatih Mehmet Maçoğlu, 2014 yerel seçimlerinde TKP adayı olarak Ovacık Belediye Başkanı seçilerek Türkiye tarihinde bir ilke imza attı. Kısa sürede ülke çapında tanındı. Maçoğlu, 2019 yerel seçimlerinde yeniden TKP'nin desteğiyle Tunceli Belediye Başkanı seçildi. 2024 seçimlerinde Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkanlığı için TKP ve SMF tarafından aday gösterilmesi, bir süre kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasına girdi.

FATİH MEHMET MAÇOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından, 2019 yılında Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun usulsüz işçi alımı yaparak kamu zararına yol açtığı belirtildi.

145 İŞÇİ USULSÜZ ŞEKİLDE İŞE ALINDI

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri, Tunceli Belediyesi ile yaptıkları incelemeyi tamamladı.  İncelemede; Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, başkanlık sürecinde 145 işçinin usulsüz şekilde işe aldığı, işçilerin giderlerinin belediyenin gelirinin yüzde 84'üne denk geldiği ve bundan dolayı kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.  Ayrıca Maçoğlu'na 86 milyon 620 bin lira zimmet çıkarıldı.

