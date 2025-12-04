Fatih Ürek yaşıyor mu? Fatih Ürek ile ilgili yeni gelişme var mı, sağlık durumu nasıl? Fatih Ürek öldü mü?

​Ünlü sanatçı Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer almaya devam ediyor. 15 Ekim 2025’te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve kalbi yaklaşık 20 dakika duran sanatçı, yapılan müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürülmüştü. O günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Ürek’in son durumu sıkça araştırılıyor. “Fatih Ürek yaşıyor mu? Sağlık durumu nasıl?” soruları hem sosyal medyada hem de arama motorlarında gündem oldu.

Geçirdiği kalp krizinin ardından durumu ağır seyreden Fatih Ürek'in sağlık tablosunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor. Yaklaşık 50 gündür stabil bir süreç izlendiği ifade edilirken, kalbin bir süre durması ve tedavinin uzun sürmesi nedeniyle durumun kritik olduğu kaydediliyor. Ünlü sanatçının yoğun bakım ünitesinde, uzman hekimlerin yakın takibi altında tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Menajerinden Açıklama

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuyla ilgili kamuoyuna şu açıklamayı yaptı:

"Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir.

Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız.”

Kaynak: Haber Merkezi