Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Aston Villa İlk 11! Fenerbahçe vs Aston Villa Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor. Ligde topladığı 11 puanla 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. 15 puanla 3. sırada bulunan Aston Villa ise İstanbul deplasmanından puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ne Zaman
Mücadele, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (yarın) saat 20:45'te başlayacaktır.
Hangi Kanal
Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.
Hakem
Kritik randevuyu Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaparken, dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak.
Yer
Karşılaşma, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu (Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak.
Muhtemel İlk 11'ler
Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması beklenmektedir:
Fenerbahçe Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Ederson (veya Livakovic)
Savunma: Nelson Semedo, Skriniar, Becao (veya Djiku), Mert Müldür (veya Oosterwolde)
Orta Saha: Fred, Edson Alvarez, Talisca
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio (veya Szymanski), Jhon Duran
Aston Villa Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Marco Bizot (veya Martinez)
Savunma: Matty Cash, Victor Lindelöf, Ezri Konsa, Lucas Digne
Orta Saha: Youri Tielemans, Lamare Bogarde
Hücum Hattı: Leon Bailey (veya Guessand), Morgan Rogers, Emi Buendia
Forvet: Ollie Watkins
Kaynak: Haber Merkezi