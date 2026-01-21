GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,41
EURO
50,87
STERLİN
58,31
GRAM
6.913,43
ÇEYREK
11.355,04
YARIM ALTIN
22.588,01
CUMHURİYET ALTINI
45.033,87
YAŞAM Haberleri

Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Aston Villa İlk 11! Fenerbahçe vs Aston Villa Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe - Aston Villa Maçının Muhtemel 11’i! Fenerbahçe İlk 11! Aston Villa İlk 11! Fenerbahçe vs Aston Villa Maçı Hangi Kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk ediyor. Ligde topladığı 11 puanla 12. sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde kazanarak ilk 8 yarışındaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. 15 puanla 3. sırada bulunan Aston Villa ise İstanbul deplasmanından puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ne Zaman
Mücadele, 22 Ocak 2026 Perşembe günü (yarın) saat 20:45'te başlayacaktır.

Hangi Kanal
Fenerbahçe - Aston Villa karşılaşması Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Hakem
Kritik randevuyu Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek. Yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yaparken, dördüncü hakem olarak Fabio Verissimo görev alacak.

Yer
Karşılaşma, Kadıköy'deki Chobani Stadyumu (Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi) ev sahipliğinde oynanacak.

Muhtemel İlk 11'ler

Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması beklenmektedir:

Fenerbahçe Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Ederson (veya Livakovic)

Savunma: Nelson Semedo, Skriniar, Becao (veya Djiku), Mert Müldür (veya Oosterwolde)

Orta Saha: Fred, Edson Alvarez, Talisca

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio (veya Szymanski), Jhon Duran

Aston Villa Muhtemel 11'i: (4-2-3-1 Dizilişi)
Kaleci: Marco Bizot (veya Martinez)

Savunma: Matty Cash, Victor Lindelöf, Ezri Konsa, Lucas Digne

Orta Saha: Youri Tielemans, Lamare Bogarde

Hücum Hattı: Leon Bailey (veya Guessand), Morgan Rogers, Emi Buendia

Forvet: Ollie Watkins

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER