Fenerbahçe Galatasaray Maçı Canlı İzle Şifresiz! Fenerbahçe Galatasaray Maçı HD Ücretsiz Bedava İzle! Fenerbahçe Galatasaray Maçı HD İZLE

Trendyol Süper Lig'in en kritik haftalarından birine sahne olacak dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler yayın bilgilerini araştırırken, derbinin muhtemel 11'leri ve maç detayları da netleşti. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Twitter, Facebook, Yandex gibi korsan yayın platformlarından izlemek ise yasal değildir.

Dev maç öncesi "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports şifresiz” aramaları yoğunlaşırken, derbiye dair tüm güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen izleyiciler, beIN Sports 1 aboneliği üzerinden müsabakayı şifresiz olarak izleyebilecek. Yayına dijital platformlar üzerinden mobil cihaz veya bilgisayarlarla erişmek de mümkün.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Jhon Duran

Galatasaray: Uğurcan, Davinson Sanchez, Arda, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Yayın yalnızca resmi platformlar üzerinden izlenebilir.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadele 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Maç, beIN Sports 1'den canlı olarak takip edilebilecek.

FENERBAHÇE – GALATASARAY MAÇI HANGİ RADYODA?

Derbiyi canlı dinlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT Radyo 1 üzerinden takip edebilecek. TRT Radyo 1'in bazı büyük şehir frekansları şöyle:

İstanbul: 95.6

Ankara: 93.3

İzmir: 94.7

Bursa: 87.9

Adana: 105.1

Tüm frekans listesine ulaşmak için ilgili bağlantıya tıklanabilir.

beIN Sports Haber'de derbi öncesi değerlendirmeler, canlı bağlantılar ve maç önü analizleri izleyicilere aktarılacak.

