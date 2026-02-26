Fenerbahçe Nottingham Forest’i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor? Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe taraftarları, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest ile rövanş maçını merak ediyor. Kadıköy'de oynanacak ilk maç, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Bu mücadele, çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve ikinci maç İngiltere'de yapılacak.
Fenerbahçe – Nottingham Forest: Galibiyet, Mağlubiyet veya Beraberlik Senaryoları
Fenerbahçe kazanırsa: Sarı-lacivertliler büyük bir avantaj elde edecek. İngiltere'deki rövanş maçında beraberlik alması durumunda bile son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.
Fenerbahçe berabere kalırsa: Son 16 turuna yükselmek için İngiltere'deki karşılaşmada Nottingham Forest'ı yenmesi gerekiyor.
Fenerbahçe mağlup olursa: Rövanş maçında galibiyet zorunlu olacak. Aksi takdirde son 16 turuna yükselme şansı kaybedilecek.
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı. 12 puanla lig etabında 19. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.
Rövanş Maçı Detayları
Tarih: 26 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 23:00
Stadyum: City Ground, İngiltere
Taraftarlar, Kadıköy'de oynanacak ilk maçta alınacak sonucun, rövanşta takımların stratejilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İngiltere'deki karşılaşma, Fenerbahçe'nin son 16 turuna yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek kritik maç olacak.
Kaynak: Haber Merkezi