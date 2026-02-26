GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,93
EURO
51,76
STERLİN
59,18
GRAM
7.442,57
ÇEYREK
12.282,16
YARIM ALTIN
24.482,45
CUMHURİYET ALTINI
48.756,47
YAŞAM Haberleri

Fenerbahçe Nottingham Forest’i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor? Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Nottingham Forest’i yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne oluyor? Fenerbahçe - Nottingham Forest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe taraftarları, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda kritik bir mücadeleye çıkacak olan sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest ile rövanş maçını merak ediyor. Kadıköy'de oynanacak ilk maç, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Bu mücadele, çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve ikinci maç İngiltere'de yapılacak.

Fenerbahçe – Nottingham Forest: Galibiyet, Mağlubiyet veya Beraberlik Senaryoları

  • Fenerbahçe kazanırsa: Sarı-lacivertliler büyük bir avantaj elde edecek. İngiltere'deki rövanş maçında beraberlik alması durumunda bile son 16 turuna yükselmeye hak kazanacak.

  • Fenerbahçe berabere kalırsa: Son 16 turuna yükselmek için İngiltere'deki karşılaşmada Nottingham Forest'ı yenmesi gerekiyor.

  • Fenerbahçe mağlup olursa: Rövanş maçında galibiyet zorunlu olacak. Aksi takdirde son 16 turuna yükselme şansı kaybedilecek.

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle tamamladı. 12 puanla lig etabında 19. sırada yer alan sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Rövanş Maçı Detayları

  • Tarih: 26 Şubat 2026 Perşembe

  • Saat: 23:00

  • Stadyum: City Ground, İngiltere

Taraftarlar, Kadıköy'de oynanacak ilk maçta alınacak sonucun, rövanşta takımların stratejilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İngiltere'deki karşılaşma, Fenerbahçe'nin son 16 turuna yükselip yükselmeyeceğini belirleyecek kritik maç olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER