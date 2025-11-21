Feti Yıldız kimdir? Feti Yıldız hangi partide görevi ne? İmralı’ya MHP Feti Yıldız gidiyor mu

Terörsüz Türkiye komisyonu İmralı gündemi ile toplanıyor. Bir komisyon kurulacak ve bu komisyonda MHP adına Feti Yıldız bulunacak. Feti Yıldız ismi gündemin en çok merak edilenleri arasına girdi.

Açıklamayı FETİ YILDIZ yaptı! "Komisyonda İmralı için açık oylama yapılmalı. MHP adına İmralı'ya da ben gidiyorum" açıklamasını yapan Feti Yıldız kimdir? Devlet Bahçeli'nin sağ kolu Feti Yıldız! MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kim olduğu merak ediliyor. Siyaset haberlerini yakından takip edenler bilse de siyasi haberlere çok ilgi duymayanların araştırdığı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın biyografisi şu şekilde. FETİ YILDIZ KİMDİR? 25 Mayıs 1953'te Yozgat Devecipınar doğumlu Feti Yıldız, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 80 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Yıldız hayatı boyunca siyasetle iç içe olmuş isimlerden biridir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak da görev yapan Feti Yıldız, 2018'den bu yana MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. 27. dönem İstanbul milletvekili olan Feti Yıldız TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yapıyor. Orta düzeyde Fransızca bilen Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yine tanınmış bir siyasetçi olan Taner Yıldız ile Feti Yıldız kuzendir.

