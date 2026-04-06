FIBA’ya göre resmi maçlarda erkekler için kullanılan basketbol topunun çapı 24 santimetreyken basketbol potasının çemberinin iç çapı kaç santimetredir? Milyoner Sorusu

Ekranların ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, FIBA’ya göre resmi maçlarda erkekler için kullanılan basketbol topunun çapı 24 santimetreyken basketbol potasının çemberinin iç çapı kaç santimetredir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Soru: FİBA'ya göre resmi maçlarda erkekler için kullanılan basketbol topunun çapı 24 santimetreyken basketbol potasının çemberinin iç çapı kaç santimetredir? Cevap: C ŞIKKI FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) standartlarına göre, resmi maçlarda basketbol potası çemberinin iç çapı 45 santimetredir (450 mm). Bu ölçü, erkekler için kullanılan 7 numara basketbol topunun çapının (yaklaşık 24 cm) neredeyse iki katıdır. Bu fark, topun çemberden geçişini kolaylaştırmak ve oyunun akıcılığını sağlamak amacıyla belirlenmiştir. FIBA Standartlarına Göre Diğer Önemli Ölçüler Çemberin Yerden Yüksekliği: 3,05 metre (10 feet). Çemberin Metal Kalınlığı: 16 mm ile 20 mm arasındadır. Panya (Arkalık) Boyutu: 180 cm genişlik ve 105 cm yükseklik. File Uzunluğu: 40 cm ile 45 cm arasında olmalıdır. Bu standartlar hem FIBA hem de NBA'de aynı şekilde uygulanmaktadır, böylece oyunun temel fiziksel koşulları dünya genelinde sabit tutulur. Kaynak: Haber Merkezi

