FIBA’ya göre resmi maçlarda erkekler için kullanılan basketbol topunun çapı 24 santimetreyken basketbol potasının çemberinin iç çapı kaç santimetredir? Milyoner Sorusu
Peki, FIBA'ya göre resmi maçlarda erkekler için kullanılan basketbol topunun çapı 24 santimetreyken basketbol potasının çemberinin iç çapı kaç santimetredir?
Cevap: C ŞIKKI
FIBA (Uluslararası Basketbol Federasyonu) standartlarına göre, resmi maçlarda basketbol potası çemberinin iç çapı 45 santimetredir (450 mm).
Bu ölçü, erkekler için kullanılan 7 numara basketbol topunun çapının (yaklaşık 24 cm) neredeyse iki katıdır. Bu fark, topun çemberden geçişini kolaylaştırmak ve oyunun akıcılığını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.
FIBA Standartlarına Göre Diğer Önemli Ölçüler
Çemberin Yerden Yüksekliği: 3,05 metre (10 feet).
Çemberin Metal Kalınlığı: 16 mm ile 20 mm arasındadır.
Panya (Arkalık) Boyutu: 180 cm genişlik ve 105 cm yükseklik.
File Uzunluğu: 40 cm ile 45 cm arasında olmalıdır.
Bu standartlar hem FIBA hem de NBA'de aynı şekilde uygulanmaktadır, böylece oyunun temel fiziksel koşulları dünya genelinde sabit tutulur.
