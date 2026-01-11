Filenin Sultanları hangi yıl hem “Milletler Ligi“nde hem de “Avrupa Şampiyonası“nda birinci olmuştur? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türk voleybol tarihinin altın harflerle yazıldığı o muazzam dönem, milli takımımızın küresel ölçekteki durdurulamaz yükselişiyle spor dünyasında yeni bir devrin kapılarını araladı.
Filenin Sultanları hangi yıl hem "Milletler Ligi"nde hem de "Avrupa Şampiyonası"nda birinci olmuştur?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelen 2023 yılında eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Önce Temmuz ayında FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Çin'i yenerek şampiyon olan "Filenin Sultanları", ardından Eylül ayında CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı devirerek Avrupa'nın en büyüğü olmuştur. Aynı yıl içerisinde dünya sıralamasında bir numaraya yükselen millilerimiz, bu iki dev kupayı müzesine götürerek tarihi bir sezon yaşamıştır.
Cevap: 2023
Kaynak: Haber Merkezi