Film ve dizilerde özel efektlerin kullanılabilmesi için oyuncuların arkasına hangi renk perde kurulur? Beyaz’la Joker Sorusu

Film ve dizilerde özel efektlerin (CGI) eklenebilmesi için oyuncuların arkasına en yaygın olarak yeşil (green screen) veya mavi (blue screen) renkli perdeler kurulur.

Bu tekniğe sinema dilinde Chroma Key (Renk Anahtarı) denir. İşlem sırasında bu özel renk dijital ortamda şeffaf hale getirilir ve yerine istenilen manzara, uzay boşluğu veya fantastik dünyalar yerleştirilir.

Neden Özellikle Yeşil ve Mavi Tercih Edilir?

Ten Rengiyle Kontrast: Yeşil ve mavi, insan ten renginde en az bulunan renklerdir. Bu sayede bilgisayar yazılımları, oyuncu ile arka planı birbirine karıştırmadan kolayca ayırt edebilir.

Dijital Kameraların Hassasiyeti: Modern dijital kameralar, "Bayer filtresi" adı verilen yapıları nedeniyle yeşil renge karşı çok daha duyarlıdır. Bu da yeşil perdede daha temiz ve net bir görüntü elde edilmesini sağlar.

Işık İhtiyacı: Yeşil perde, maviye göre daha fazla ışık yansıtır. Bu durum aydınlık sahneler için avantajlıyken, karanlık veya gece sahnelerinde genellikle yansımayı azaltmak için mavi perde tercih edilir.

