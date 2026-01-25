Filofobi’den muzdarip olan biri hangisinden korkar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

obiler genellikle yükseklik, karanlık veya kapalı alanlar gibi somut durumlara karşı gelişse de, bazı korkular tamamen duygusal dünyamızla ilgilidir. "Filofobi" de bu duygusal bariyerlerin en sarsıcı olanlarından biridir.

"Filofobi"den muzdarip olan biri hangisinden korkar?

Filofobi, kişinin aşık olmaktan veya birine duygusal olarak bağlanmaktan duyduğu aşırı ve mantıksız korkudur. Bu fobiye sahip bireyler, bir ilişkiye başlamanın getireceği duygusal savunmasızlık, hayal kırıklığı veya reddedilme riskinden kaçınmak için kendilerini aşka karşı tamamen kapatabilirler.

Etimolojik Köken: Kelime, Yunanca sevgi/aşk anlamına gelen "philo" ve korku anlamına gelen "phobia" kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur.

Cevap: Aşık olmaktan / Bağlanmaktan

Kaynak: Haber Merkezi