Fitre 2026 Yılı Miktarı Açıklandı! Fitre Kimlere Nasıl Verilecek? Ne Zaman Ödenmesi Gerekiyor? 2026 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar Oldu?

- Güncelleme Tarihi:

Fitre 2026 Yılı Miktarı Açıklandı! Fitre Kimlere Nasıl Verilecek? Ne Zaman Ödenmesi Gerekiyor? 2026 Yılı Fitre Bedeli Ne Kadar Oldu?

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2026 yılı ramazan ayı için geçerli olacak fitre miktarı görüşüldü. Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, fitre bedeli 240 TL olarak kararlaştırıldı. Belirlenen bu miktar, 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar geçerli olacak. Bu meblağ aynı zamanda günlük oruç fitresi bedeli olarak da kabul edilecek.

Fitre Kimlere, Nasıl Verilecek?

Kurul açıklamasında, sadaka-i fıtrın temel ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar için mali bir ibadet olduğu hatırlatıldı. Mükelleflerin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirledikleri meblağı fitre olarak verebileceği ifade edildi. Belirlenen meblağın nakdi olarak ödenebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtildi. Fitrenin, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına ve bayram sevincine ortak olmalarına katkı sağladığı vurgulandı.

Ne Zaman Ödenmesi Gerekiyor?

Fitre ibadetinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vacip olduğu açıklandı. Fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla bu bedelin ramazan ayı içinde de verilebileceği aktarıldı. Açıklamada, fitre miktarının Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemindeki ölçü birimleri ile günümüzün sosyo-ekonomik şartları ve günlük gıda ihtiyacı göz önüne alınarak hesaplandığı kaydedildi.

