Fosfor elementinin simgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Kimyasal elementlerin simgeleri genellikle Latincedeki adlarının ilk harfi veya ilk iki harfi kullanılarak belirlenir. Fosfor elementi de bu kuralın en temel örneklerinden biridir.
Fosfor elementinin simgesi hangisidir?
Fosfor elementinin simgesi P harfidir.
Bu isimlendirme ve elementle ilgili bazı temel bilgiler şöyledir:
Kökeni: Kelime, Yunancada "ışık getiren" anlamına gelen phosphoros sözcüğünden türetilmiştir. Latincesi de Phosphorus olduğu için simgesi baş harfi olan P olarak belirlenmiştir.
Atom Numarası: Periyodik tabloda atom numarası 15 olan bir ametaldir.
Keşfi: 1669 yılında Hennig Brand tarafından idrardan izole edilerek keşfedilen ilk elementlerden biridir. Havayla temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilme ve karanlıkta ışık yayma (fosforışıma) özelliğiyle bilinir.
Biyolojik Önem: İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan ikinci mineraldir; DNA, RNA ve ATP (enerji molekülü) yapısında kritik rol oynar.
Sık Yapılan Hata: Fosforun Türkçedeki okunuşu "F" harfiyle başladığı için bazen simgesi "F" ile karıştırılabilir. Ancak periyodik tabloda F simgesi Flor (Fluorine) elementine aittir.
Kaynak: Haber Merkezi