Fransa’da 1997’de Critérium International adlı bisiklet yarışında hangisi çitleri aşıp yola atlamış, uzun süre yarışçıların önünde koşmuştur? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Fransa'da düzenlenen 1997 Critérium International bisiklet yarışının ilk etabında, tel örgüleri ve çitleri aşarak yola atlayan ve pelotonun (ana grubun) önünde uzun süre koşan canlı bir attır.

Bu olayla ilgili bazı ilginç bilgiler şunlardır:

  • Olayın Gelişimi: 29 Mart 1997 tarihinde, Toulouse yakınlarındaki etapta bir at, bulunduğu otlaktan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çitleri aşarak yola fırlamış ve profesyonel bisikletçilerin arasına dalmıştır.

  • Hızı ve Süresi: At, bisikletçilerin önünde yaklaşık 20 kilometre boyunca koşmuş, hatta zaman zaman hızını artırarak profesyonel sporcuları geride bırakmıştır. Toynak sesleri ve atın nefes alışının yarışçılar üzerinde ciddi bir şaşkınlık ve korku yarattığı belirtilir.

  • Yarışa Etkisi: Güvenlik endişesiyle yarış komiserleri etabı geçici olarak durdurmak (nötralize etmek) zorunda kalmıştır. At, bitiş çizgisine 20 kilometre kala yoldan çıkarılarak güvenli bir alana alınmış, ardından yarış kaldığı yerden devam etmiştir.

  • Popüler Kültür: Bu gerçek görüntüler, ünlü Fransız filmi Amélie'de (2001) karakterin televizyonda izlediği bir haber kesiti olarak da kullanılmıştır. Birçok kişi bu görüntüleri yanlışlıkla Tour de France (Fransa Bisiklet Turu) sahneleri sansa da, olay aslında Critérium International yarışında gerçekleşmiştir.

Cevap: At

