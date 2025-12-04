GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Funda Eryiğit’in Eşi Berkun Oya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Berkun Oya ne iş yapıyor?
​Oyuncu Funda Eryiğit’in eşi Berkun Oya, hem özel hayatı hem de sanat dünyasındaki başarılı kariyeriyle merak edilen isimler arasında yer alıyor. Tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen kimliğiyle tanınan Oya’nın yaşamı ve mesleki serüveni son dönemde yeniden gündeme geldi. İşte Berkun Oya’nın hayatı, yaşı, kökeni ve kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Türk tiyatrosu ve sinemasının çağdaş ve üretken isimlerinden biri olan Berkun Oya, 3 Mart 1977'de Bursa'da dünyaya geldi. Çerkes kökenli bir ailede yetişen Oya, eğitimine Koç Özel Lisesi'nde başladı, ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü.

1998 yılında mezun olduktan hemen sonra kendi tiyatro topluluğu Krek'i kurarak profesyonel anlamda sahne sanatlarına adım attı. Zaman içinde yalnızca tiyatro değil, sinema ve dijital platformlar için hazırladığı projelerle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyuncu Funda Eryiğit ile olan birlikteliği, sanat dünyasında ilgiyle takip edilen ilişkiler arasında yer alıyor.

Berkun Oya Kaç Yaşında, Nereli?

3 Mart 1977 doğumlu olan Berkun Oya, 2025 yılı itibarıyla 48 yaşındadır. Bursa doğumlu olan başarılı sanatçı, kültürel çeşitliliğe sahip bir ailede büyümesinin etkisiyle erken yaşlarda sanatla tanışmış, eserlerinde Anadolu kültürüne dair öğelere sıkça yer vermiştir.

Berkun Oya Ne İş Yapıyor?

Berkun Oya;

tiyatro yazarı,

oyun yönetmeni,

senarist,

film ve dizi yönetmeni olarak çok yönlü bir kariyere sahiptir. Modern Türk tiyatrosuna getirdiği yenilikçi bakış açısıyla tanınan Oya, dijital platformlarda büyük ses getiren projelere de imza atarak geniş bir izleyici kitlesinin beğenisini kazanmıştır.

Tiyatro Kariyeri

Kurucusu olduğu Krek Tiyatro Topluluğu ile pek çok önemli işe imza atan Berkun Oya'nın dikkat çeken oyunlarından bazıları şunlardır:

Güzel Şeyler Bizim Tarafta (2010)

Babamın Cesetleri (2012)

Bomba (2009)

Yangın Duası (2004)

Bu oyunlar, hem içerik hem de sahneleme açısından Türk tiyatrosunda yeni bir soluk olarak değerlendirilmiş ve Oya'nın çağdaş kuşağın öncü tiyatro yazarlarından biri olarak anılmasını sağlamıştır.

