Futbolda, bir takımın kaç oyuncusu kırmızı kart görürse takım hükmen mağlup sayılır? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Futbolun evrensel kurallarını belirleyen IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) standartlarına göre, bir maçın devam edebilmesi için her iki takımın da sahada minimum sayıda oyuncu bulundurması zorunludur.

Futbolda, bir takımın kaç oyuncusu kırmızı kart görürse takım hükmen mağlup sayılır?

Bir takımın sahada 5 oyuncusu kırmızı kart görürse (yani sahada 7 kişiden az oyuncu kalırsa), o takım hükmen mağlup sayılır. Kurala göre bir futbol maçının başlayabilmesi ve devam edebilmesi için bir takımın en az 7 oyuncuya sahip olması gerekir. Eğer kırmızı kartlar veya sakatlıklar nedeniyle bir takımın oyuncu sayısı 6'ya düşerse, hakem maçı bitirir ve o takım kurallar gereği 3-0 hükmen mağlup sayılır.

Cevap: 5

